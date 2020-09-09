«آسيوي الشطرنج» يدعم اتحاد جزر المالديف

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

في إطار حرص الاتحاد الآسيوي للشطرنج على تطوير ومتابعة برامج نشر اللعبة في مختلف البلدان الآسيوية، ومواجهة تحدي جائحة كورونا، وجه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي الأمانة العامة بالاتحاد القاري بدعم أنشطة وبرامج نشر اللعبة في جزر المالديف.

وعقد هشام علي الطاهر أمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج اجتماعاً عن بعد مع حسين شايان رئيس اتحاد المالديف للشطرنج، بحضور مهرداد بهلوان الأمين المالي للاتحاد الآسيوي، لمتابعة خطة النشاط السنوي ومناقشة المساعدات المالية. وبادر الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج بالتوجيه نحو تقديم الدعم المناسب لتغطية العجز المالي تقديراً وتشجيعاً للنشاط المتميز لاتحاد المالديف.

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