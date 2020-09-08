هجن العاصفة تكسب تحدي الحول والزمول

المصدر: وام

سجلت هجن أصحاب السمو الشيوخ حضورها القوي اليوم من خلال تحديات سن الحول والزمول والتي اقيمت في ميدان المرموم على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 5 كيلومتر.

وحلق شعار هجن العاصفة المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالناموس في ثلاث أشواط رئيسية حيث فرضت "الشاهينية" بقيادة غياث الهلالي سيطرتها على الشوط الرئيسي للحول المحليات مسجلة أفضل توقيت بلغ 7:55:4 دقائق وقاد ذات المضمر سميتها "الشاهينية" إلى المركز الأول بثاني الأشواط للحول المهجنات في زمن وقدره 7:56:1 دقائق.

ومضى الناموس في الشوط الثالث للزمول المحليات لمصلحة هجن العاصفة وغياث الهلالي وذلك عندما كسب "شاهين" مركز القمة بتوقيت وقدره 8:12:4 دقائق فيما واصل شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم تألقه في تحديات المرموم حيث قدم المضمر محمد سعيد بن حلوه على المركز الأول للزمول المهجنات في الشوط الرابع وذلك في زمن بلغ 8:11:6 دقائق.

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