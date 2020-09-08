أولمبياد طوكيو ستنظم بوجود كورونا أو بعدمه

المصدر: البيان الإلكتروني

ستقام أولمبياد طوكيو المؤجل إلى صيف 2021، بصرف النظر عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جون كوتس لوكالة فرانس برس أمس الاثنين، واصفا إياها بـ "الألعاب التي انتصرت على كوفيد".

ولم تلغ الألعاب منذ تأسيسها باستثناء فترة الحربين العالميتين، فيما أصرّ كوتس، الذي تحدّث عبر الهاتف، أن ألعاب طوكيو ستبدأ في موعدها المعدّل مع أو بدون كوفيد، في 23 يوليو من العام المقبل. وتابع رئيس لجنة تنسيق الأولمبياد قائلا إن الألعاب التي انتصرت على كوفيد، سترى الضوء في نهاية النفق.

وسيكون موضوع الألعاب إعادة الإعمار من الضرر الذي تسبّب به المد البحري، بحسب كوتس في إشارة إلى الزلزال والمد البحري اللذين ضربا شمال شرق اليابان في 2011.

وكانت الألعاب مقرّرة في 24 يوليو الماضي، لكن المنظمين اتخذوا في مارس الماضي قرارا تاريخيا بتأجيلها إلى صيف 2021، فيما كان فيروس كورونا المستجد ينتشر حول العالم. وأشارت السلطات اليابانية بوضوح إلى أنها لا ترغب بتأجيل الألعاب الأولمبية مرة ثانية.

ولا تزال حدود اليابان مغلقة إلى حد كبير حتى الآن أمام الأجانب، ويشكك خبراء كثيرون بالسيطرة على الجائحة بحلول الصيف المقبل، بحسب "يورونيوز".

ووفقا للعديد من استطلاعات الرأي الأخيرة، فإن غالبية واضحة من اليابانيين تفضل تأجيل الألعاب مرّة أخرى، أو إلغاءها بسبب كورونا.

وشدّد كوتس على أن الحكومة اليابانية لم تستسلم على الإطلاق اثر التأجيل، برغم المهمة الضخمة المتمثلة بالتأجيل لمدة عام. وقال كوتس إن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أعلن قبل انتشار الفيروس، أن الإعداد كان الأفضل على الإطلاق، وأنه تم الانتهاء من جميع المنشآت تقريبا، واصفا القرية بالرائعة، وأن كل شيء على ما يرام.

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