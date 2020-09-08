هجن حمدان بن محمد تتألق في «تحديات الكبار» بالمرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشنت هجن أصحاب السمو الشيوخ، أمس، تحدياتها في سن الكبار، بميدان المرموم، حيث أقيم 14 شوطاً في سن الثنايا لمسافة 5 كيلومترات، وتألقت هجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في التحديات، وسيطرت على الناموس في ثلاثة أشواط رئيسة، وقاد المضمر راشد خميس الغويص «العنود»، لهجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى قمة البكار المحليات في الشوط الأول، في توقيت بلغ 7:50:4 دقائق، وتصدر «وضاح» لهجن سموه، الشوط الثالث للجعدان المحليات، بقيادة المضمر نفسه، في زمن 7:56:5 دقائق، ليعود للتألق في رابع الأشواط للجعدان المهجنات، ليضع «نشوان» على المقدمة، بتوقيت 7:58:5 دقائق. وفازت هجن سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الرئيس للثنايا البكار المهجنات، وقاد المضمر سالم نايع الغفلي «عسيلة» للمركز الأول، في زمن 7:49:0 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط.

وتتواصل السباقات اليوم، من خلال سن الحول والزمول، حيث يشهد ميدان المرموم، إقامة 14 شوطاً.

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