نجاح كبير لأول ترايثلون داخل القاعات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت بطولة أيرون ستار للترايثلون الداخلي التي نظمتها أيرون ستار العالمية لبطولات الترايثلون بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، نجاحًا كبيرًا ومشاركة واسعة من أكثر من 20 جنسية مختلفة تنافسوا على لقب البطولة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي نظمت داخل القاعات.

وفاز البريطاني ديفيد هاينز والمجرية كريستينا فاكزي بلقب البطولة في فئة الفردي فيما فاز فريق «دير تو ترايثلون» بلقب فئة الفرق، في البطولة التي أقيمت منافساتها يوم السبت الماضي في نادي ماكس آند إيجل للياقة البدنية بمنطقة ميدان تحت رعاية مياه مون فيزو الإيطالية.

وشهدت البطولة تنافسًا كبيرًا بين المشاركين في فئة الفردي لتحقيق أطول مسافة ممكنة خلال السباق حيث كان عليهم السباحة لمدة 10 دقائق فقط والجري لمدة 20 دقيقة وقيادة الدراجات الهوائية لمدة 30 دقيقة، كل ذلك داخل الصالة الرياضية.

وتخطى هاينز جميع المتسابقين بعد أن سبح لمسافة 700 متر في 10 دقائق، وسجل مسافة 4890 مترًا في الجري، و21620 مترًا في الدراجات الهوائية، ليحقق مجموع 27210 أمتار، وتلاه في الترتيب مواطنه البريطاني كينيث هيني الذي جاء في المركز الثاني بعد أن حقق مسافة إجمالية 27170 مترًا (600 متر سباحة، 5170 مترًا جري، 21400 متر بالدراجة الهوائية)، فيما حل الروسي ساموخفالوف في المركز الثالث بمسافة إجمالية 26015 مترًا (525 مترًا سباحة، 4930 مترًا جري، 20560 مترًا دراجة هوائية).

صدارة

وفي فئة السيدات تصدرت فاكزي المتسابقات بالسباحة لمسافة 550 مترًا، والدراجات الهوائية لمسافة 17950 مترًا والجري لمسافة 4480 مترًا لتحقق مسافة إجمالية تصل إلى 22980 مترًا، في حين جاءت البريطانية لويس بيكرينغ في المرتبة الثانية بمجموع 22160 مترًا (550 سباحة، 4440 مترًا جري، و17170 مترًا دراجات هوائية)، وحلت الكندية ديان جوردون في المركز الثالث بمسافة إجمالية قدرها 20535 مترًا، (475 مترًا سباحة، 3030 مترًا للجري، 17030 مترًا بالدراجة الهوائية).

وفي فئة الفرق كان على أعضاء كل فريق المكون من ثلاثة متسابقين أن يبدأوا في ذات التوقيت للتنافس خلال 30 دقيقة فقط للسباحة والجري وقيادة الدراجة الهوائية.

واحتل فريق «دير تو تراي» المكون من نوران حداد وروهيت راجيندران وكريستيان بيكر، المركز الأول .

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