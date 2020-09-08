5 مرشحين من «الحرس القديم» لانتخابات اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج)

أعلنت لجنة انتخابات اتحاد كرة اليد، برئاسة محمد علي العامري عن القائمة الأولية لأسماء مرشحي الأندية لمجلس إدارة الاتحاد في دورته 2020-2024، في قائمة ضمت أربعة أسماء تسجل ترشحها للمرة الأولى إلى منصب العضوية ممثلة بمرشحي أندية، الوصل عبد السلام ربيع المحيربي، والذيد عدنان الشامسي، والنصر فيصل حسين الطواش، وشباب الأهلي سعود عبدالله، كما تتضمن القائمة 5 مرشحين من الحرس القديم للاتحاد، وهم نبيل عاشور مرشح نادي الشارقة والأمين العام للاتحاد الحالي، مرشحاً وحيداً لمنصب رئيس الاتحاد، وكذلك أنيسة الشدادي في العنصر النسائي للدورة الثالثة على التوالي، ومرشح نادي العين عبد الله الكعبي، ومرشح مليحة ناصر الحمادي عضو الاتحاد لدورتين سابقتين، ومرشح دبا الحصن داوود المليح الذي يشغل رئاسة لجنة المسابقات لدورتين سابقتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز