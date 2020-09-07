الشارقة الرياضي يناقش تطوير الرياضات البحرية بالأندية

المصدر: الشارقة – البيان الرياضي

ناقش مجلس الشارقة الرياضي، سبل تعزيز وتطوير الرياضات البحرية وتطويرها ونشرها بالإمارة، من خلال مختلف المبادرات والأنشطة التي تصب ضمن جهود وخطط نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس، برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بحضور الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الشارقة الرياضي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستشراف الاستراتيجي، وعبد الله سلطان الدح عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي، وخالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للرياضات البحرية، وجمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة للرياضات البحرية. حيث تم مناقشة سبل تطوير الرياضات البحرية في مدينة الحمرية، ضمن خطة وبحث مقومات التطوير لهذه الرياضة.

تشجيع

وقال عيسى هلال الحزامي، إن المجلس يشجع التعاون مع الأندية، ويعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة البحرية بالإمارة بشكل عام، وفي مدينة الحمرية بشكل خاص، من خلال ما يقوم به نادي الشارقة للرياضات البحرية من خطط ومشاريع ومبادرات وبطولات، من أجل زيادة ممارسي الرياضات البحرية، وتلبية متطلبات محبي هذه الرياضة، ودورنا في المجلس، هو حض الأندية على الإبداع والابتكار، من أجل تشجيع مختلف فئات المجتمع لهذه الرياضات، خاصة أن الرياضات البحرية تأخذ الطابع التراثي، وتجد الإقبال من الجمهور، وخاصة فئة الشباب.

وتمنى الحزامي، التوفيق لجميع الأندية بشكل عام، وناديي الرياضات البحرية والحمرية بشكل خاص، للعمل جنباً إلى جنب، في صالح دعم مسيرة الرياضة بالإمارة في مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية، وهو ما يؤكد على حرص المجلس للوقوف مع مختلف مبادرات الأندية، وتعزيز أفكارها، وتقدير جهودها المشتركة.

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