اعتماد مشاركة نادي الشارقة في الفئة /أ/للموسم الجديد

المصدر: وام

اعتمد اتحاد الإمارات لألعاب القوى اليوم مشاركة نادي الشارقة لألعاب القوى ضمن الفئة /أ/ في بطولات الموسم الرياضي الجديد 2020 / 2021 اثر النتائج المميزة التي حققها الفريق في موسم 2020/2019.

وأشاد صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد الامارات لألعاب القوى بالاهتمام الكبير الذي توليه إدارة النادي بفريق ألعاب القوى والنتائج المميزة التي حققها لاعبو النادي في بطولات الموسم الماضي .. مؤكداً عدم ممانعة الاتحاد في مشاركة النادي ضمن أندية الفئة /أ/ اعتباراً من الموسم الجديد 2020/2021.

واعتبر مجلس إدارة النادي وإدارة الألعاب الفردية القرار إنجازاً جديداً يضاف لسجل الانجازات المحققة بعد أن بذلت مجهودات مقدرة على مدار السنوات الماضية من أجل الارتقاء بالفريق لمصاف أندية الصف الأول للمنافسة بقوة وتحقيق الإنجازات والبطولات.

وأوضح المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي أن ترقية نادي الشارقة لألعاب القوى من الفئة /ب/ للعب ضمن مصاف أندية الفئة الأولى /أ/ تم بفضل الدعم الكبير الذي تجده الألعاب الفردية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الداعم الأول للألعاب الفردية ومن مجلس الشارقة الرياضي صاحب المجهود الكبير في الطفرة الواضحة التي انتظمت أندية الإمارة في الألعاب الفردية ونادي الشارقة على وجه الخصوص.

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