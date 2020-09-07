شاهد سبب إقصاء ديوكوفيتش من بطولة أمريكا للتنس

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قرر الحكم العام "السوبر فايزر" إقصاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش؛ المصنف الأول عالميا من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس بسبب توجيهه كرة لحكمة الخط وإيذائها من دون قصد خلال مباراته مع الإسباني كارينو بوستا على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وظهر اللاعب الصربي في مقطع فيديو وهو يوجه كرة لا تزال بين يديه بقوة نحو الجزء الخلفي من الملعب، فأصابت حكمة الخط التي سقطت متألمة بعد أن أصيبت في عنقها.

وبعد دقائق من المشاورات مع الحكم الرئيسي للبطولة، قرر حكم المباراة إعلان كارينيو بوستا فائزا في المباراة ويتأهل لربع النهائي.

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