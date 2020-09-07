«أندية الشطرنج» تبحث تعديل النظام الأساسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستضيف نادي دبي للشطرنج والثقافة مساء اليوم ورشة عمل لبحث تعديل النظام الأساسي لاتحاد الإمارات للشطرنج، وذلك تلبية لدعوة إبراهيم البناي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة وبدعم عدد من رؤساء الأندية.

ويشارك في ورشة العمل أندية دبي وأبوظبي وعجمان والعين ورأس الخيمة للفتيات ونادي دبي لأصحاب الهمم وعدد آخر من الأندية أعضاء الجمعية العمومية الـ(11 نادياً) لمناقشة ما يمكن من تعديلات على النظام الأساسي لاتحاد الإمارات للشطرنج، الذي صدر في 1988.

وأكد إبراهيم البناي أن ورشة العمل التي تعقد اليوم وغداً ستركز على بناء مستقبل اللعبة وتطوير النظام الأساسي حتى يتلاءم مع التطورات والتغيرات الكبيرة التي شهدتها اللعبة على امتداد العقود الثلاثة الماضية.

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