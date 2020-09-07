القبيسي: استئناف «هوكي الجليد» ينتظر القرار

المصدر: أبوظبي- وام

أكد هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للألعاب الشتوية، أن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، على اتصال يومي مع الإدارة التنفيذية بالاتحاد، لمتابعة آخر المستجدات في التجهيز لعودة التدريبات والمسابقات.

ولفت القبيسي إلى وجود تصورات، سواء للتدريبات أو المسابقات، لكنها تنتظر فقط صدور التوجيه من المجالس الرياضية والهيئة العامة للرياضة، لاستئناف التدريبات والبطولات، مع تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد، حفاظاً على اللاعبين والمدربين والحكام، وكل أعضاء المنظومة.

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