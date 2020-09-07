منافسات قوية في دورة دبي للأندية المجتمعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت منافسات «دورة دبي للأندية المجتمعية والجاليات» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي منافسات قوية بين الفرق واللاعبين من مختلف الجنسيات في رياضات كرة القدم والسلة والكريكت والريشة الطائرة، وتقام فعاليات الدورة في ملاعب عالم دبي للرياضة بقاعات زعبيل 4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري.

ودشن فريقا النادي المصري الاجتماعي والنادي السوداني الاجتماعي فعاليات الدورة بلقائهما في منافسات بطولة كرة القدم التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي في مركز دبي التجاري العالمي، وفاز خلالها النادي المصري على النادي السوداني، كما أقيمت منافسات بطولة الريشة الطائرة أيضًا في قاعات عالم دبي للرياضة والتي شهدت إقبالًا كبير ومنافسات قوية بين 14 نادياً مجتمعياً وجالية لتتحول قاعات عالم دبي للرياضة إلى منصة يلتقي فيها الرياضيون من مختلف الثقافات والجنسيات.

إقبال

وقال أحمد إبراهيم مدير قسم الفعاليات المجتمعية: «نحن سعداء بالإقبال الكبير من الأندية المجتمعية والجاليات من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يحقق الهدف الرئيس من تنظيم الدورة وهو توفير منصة تجمع كافة الجنسيات التي تعيش في دبي وتزيد على 200 جنسية لتعزيز الترابط والتعارف فيما بينهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني من خلال إتاحة الفرصة لهم لممارسة رياضتهم المفضلة في أجواء تنافسية مجتمعية شيقة، وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات».

وفي منافسات بطولة كرة السلة التي أقيمت في الصالة المغطاة بنادي شباب الأهلي بالممزر، في فئة السيدات فاز فريق الجالية السورية على فريق النادي المصري الاجتماعي بنتيجة 48 – 33.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز