انتخابات اتحاد كرة اليد 5 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي- فائز بجبوج

أعلن محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد عن تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد، التي سيتم خلالها انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة إلى الخامس من أكتوبر المقبل بدلاً من الموعد السابق، الذي كان مقرراً في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

كما أشار إلى أن الاتحاد قد تسلم استمارات الترشح من العديد من الأندية، وتم قفل باب الترشح، ظهر أمس، وفق الخطوات المتبعة لإجراء الانتخابات، مؤكداً أنه لم يتم معرفة أي من أسماء المترشحين، وسيتم فتح جميع الأظرف الواردة من الأندية سواء تتضمن استمارة الترشح أو حتى الفارغة الساعة الواحدة، ظهر اليوم الاثنين، بمقر نادي الوصل وبحضور رئيس لجنة الانتخابات محمد على العامري وإخوانه أعضاء اللجنة، إلى جانب حضور العديد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد جلفار أن الحرص على سير العمل بديمومة الديمقراطية والنزاهة الانتخابية، وتوفير مزيد من الوقت لتقديم الطعون على القوائم النهائية للمرشحين كان وراء اتخاذ قرار تأجيل اجتماع الجمعية العمومية، والتي سيتم خلالها الاقتراع والتصويت على مجلس الإدارة الجديد.

وأبدى جلفار كما هو غيره من المسؤولين وخصوصاً محمد العامري وإخوانه أعضاء اللجنة تخوفه من إعلان بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وحتى بعض المسؤولين عن فوز نبيل عاشور برئاسة مجلس الإدارة الجديد، خصوصاً أن جميع الأظرف الواردة من الأندية لم يتم فتحها لمعرفة أسماء المرشحين.

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