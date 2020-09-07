300 مشارك في «تجديف الشارقة الافتراضي»

المصدر: الشارقة - وام

أسدل مجلس الشارقة الرياضي الستار على فعالية «تجديف الشارقة الافتراضي» بمشاركة 300 مشارك ومشاركة من 25 جنسية، ونظمها بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وشركة القدرة للخدمات و11 صالة رياضية، وأكد عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن الفعالية تأتي امتداداً للمبادرات الرياضية الافتراضية خلال الفترة الماضية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية ضمن حرص المجلس على الاستمرار في تنظيم الأنشطة لمختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن الفعالية شهدت نجاحاً كبيراً وتفاعلاً لافتاً حتى من خارج الدولة، مثمناً جهود فريق العمل في إنجاح المبادرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز