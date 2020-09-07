الظالعي: ثقة «آسيوي الرجبي» وسام أعتزّ به

المصدر: دبي- العوضي النمر

عبر قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، عن سعادته بثقة الجمعية العمومية التي عقدت صباح أمس، بتمديد الفترة الانتخابية من سنتين إلى 4 سنوات، بما يعني استمراره رئيساً للآسيوي حتى ديسمبر 2023، موضحاً أنه وسام يعتز به، موجهاً الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية، ومجلس إدارة اتحاد الرجبي وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والمهندس مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، لدعمهم اللامحدود لكل العناصر المواطنة والتي تسعى إلى تشريف الإمارات من خلال تقلدها مناصب خارجية على الصعد كافة، وفي مختلف الاتحادات الرياضية.

3 تعديلات

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرجبي قد عقدت اجتماعاً لها صباح أمس من خلال تقنية الفيديو عن بعد بحضور 25 عضواً من أصل 29 عضواً، وتمت الموافقة على مقترح تمديد فترة الانتخابات من سنتين إلى 4 سنوات، بموافقة 22 عضواً ممثلاً للدول الأعضاء، إضافة إلى موافقة العمومية على إضافة عنصر نسائي لعضوية المجلس وزيادة ممثلي الاتحاد الآسيوي في نظيره الدولي إلى عضوين من بينهما امرأة، ويعتبر الظالعي أول عربي وإماراتي يفوز برئاسة اتحاد قاري للعبة جماعية من بداية تأسيس الاتحاد منذ 50 عاماً، وأصغر رئيس لاتحاد قاري، فعمره لم يتجاوز 35 عاماً، وأول إماراتي يترأس اتحاد قاري للعبة جماعية أولمبية.

وقال قيس الظالعي لـ «البيان الرياضي» عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية موافقة العمومية على مقترحات تعديل النظام الأساسي والتمديد لي ثقة اعتز بها، لأن هذا التعديل يتوافق مع النظم الانتخابية في العالم، مثلما هو الحال في كل الاتحادات الأولمبية والمجلس الأولمبي الآسيوي، وينصب في صالح اللعبة.

وصفة النجاح

وأوضح الظالعي، أن وصفة التميز تتمثل في الاجتهاد في العمل والمثابرة على النجاح، والتحلي بالروح القتالية في المنافسات، وعدم الإحباط مهما كانت المعوقات، وضرب مثالاً بالجيل الذهبي لكرة الإمارات بقوله هذا الجيل لم تكن لديه الإمكانات المتوافرة حالياً، ولكنه كان يملك الإخلاص والروح القتالية وتحدي المعوقات، لذلك اجتاز التصفيات رغم كل المعوقات، وتأهل إلى مونديال إيطاليا، لتنتصر الروح القتالية والعزيمة على الظروف الصعبة التي أحاطت بالمنتخب وقتها، ونريد تلك الروح أن تعود من جديد لتتواصل الإنجازات.

مسؤولية كبيرة

وبين رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، أن تمديد رئاستي للاتحاد الآسيوي يعتبر مسؤولية كبيرة، لشخصي وللإمارات التي أصبحت تقود اللعبة في كل آسيا، وتتفوق على دول فاقت سنوات الرجبي لديها مائة عام، مثل اليابان الثامنة في التصنيف العالمي والأولى آسيوياً،.

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