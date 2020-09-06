«عمومية السباحة» تعتمد بند الـ 8 سنوات

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة، في اجتماعها أمس «عن بُعد» النظام الأساسي للاتحاد،وأكد عبد الله الوهيبي، الأمين العام للاتحاد أن «العمومية» اعتمدت من خلال التصويت، نظام الانتخابات ويتضمن عدم جواز ترشح من شغل منصب رئيس أو عضو مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين أو منفصلتين الترشح لدورة انتخابية ثالثة، وتم التأكيد على ضرورة أن يكون الرئيس حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، مع السماح لمن هم فوق الـ 60 عاماً للترشح إلى عضوية أو رئاسة المجلس،كما اشترطت «العمومية» ألا يقل عمر المترشح عن 21 عاماً.

حضر اجتماع «العمومية» 13 نادياً من 16،وتم اختيار محمد علي عامر«الوصل» رئيساً للجنة الانتخابات وأحمد ضياء «الشارقة» رئيساً للجنة الطعون.

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