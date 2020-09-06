«انتباه» تحصد ناموس الإيذاع الأبكار في هجن الوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اختتمت، أمس، بميادين الهجن بالدولة، منافسات الأسبوع الأول من السباقات التمهيدية، ضمن موسم سباقات الهجن 2010-2021، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للهجن، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت المنافسات التي أقيمت في فئة الإيذاع على مدار 20 شوطاً لمسافة 4 كلم، صراعاً قوياً من المطايا المشاركة على نيل المراكز الأولى، حيث نجحت «انتباه» لسعيد خميس الحساني في حصد ناموس الشوط الأول في ميدان الوثبة، بعدما سجلت توقيتاً زمنياً قدره 6.05.4 دقائق، فيما حلقت «الذيبة» لسلطان حمد عميرة الشامسي بلقب الشوط الثاني بتوقيت 6.08.2 دقائق.

وانتزع «المختبر» لمحمد عبيد مبارك الكتبي، ناموس الشوط الثالث المخصص للإيذاع الجعدان، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 6.08.5 دقيقة، بينما حصد «مشغل» لمحمد حمد فطيس المري، لقب الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات.

أفضل توقيت

وجاء أفضل توقيت زمني في منافسات الإيذاع لأبناء القبائل، عن طريق «مزون» لسعيد محمد الخالص العامري، والذي حققته في الشوط السادس على أرضية الميدان الجنوبي بالوثبة، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 6.02.7 دقائق.

وفي ميدان الوقن، جاءت «الشاهينية» لسعيد محمد العفاري في الصدارة، وتوجت بلقب الشوط الأول، بينما شهد ميدان سيح صبرة، فوز «مفرودة» لخالد حمدان مبارك الشامسي، بناموس أول الأشواط بتوقيت 6.19.2 دقائق.

وعلى أرضية ميدان أبو سمرة للهجن، نجحت «الشاهينية» لسعيد محمد الكليلي العامري، في حصد ناموس الشوط الأول، متفوقة على جميع منافسيها، أما ميدان سويحان، فقد شهد تتويج «زود» لسعيد راشد الرميثي بلقب الشوط الأول، عن جدارة واستحقاق.

وتقام منافسات الأسبوع الثاني يومي الجمعة والسبت المقبلين، بسن الكبار الحول والزمول.

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