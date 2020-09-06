موسم الجودو ينطلق 23 أكتوبر في «خورفكان»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو انطلاق موسم الجودو 23 أكتوبر المقبل من صالة نادي خورفكان وفق إجراءات احترازية مشددة.

وأضاف بن ثعلوب: سيتبع الانطلاقة بطولة اليوم الوطني 27 نوفمبر بصالة نادي خورفكان.

وأشار محمد بن ثعلوب الدرعي بأن انطلاقة «بطولة محمد بن زايد الكبرى للجودو» لفئة الأشبال مواليد 2007-2008 والشباب مواليد 2001 و2002 و2003 التي ينظمها الاتحاد لأول مرة، ستقام 5 مارس من العام المقبل بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، كما تقرر إقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو في ضيافة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يوم الجمعة 28- 5 - 2021، وشكر رئيس الاتحاد أندية الجودو لتعاونها مع الاتحاد لحين اكتمال العمل بصالة الاتحاد بمقره الجديد في مدينة بني ياس متمنياً التوفيق للجميع.

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