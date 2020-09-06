«ميدالية الأبطال» مبادرة مميزة لتكريم خط الدفاع الأول

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يواصل مجلس دبي الرياضي تكريم الفائزين في البطولات والمنافسات الرياضية، التي ينظمها بالتعاون مع المؤسسات المختلفة بمنحهم «ميدالية الأبطال»، التي تحمل صوراً لأبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والمسعفين والشرطة والدفاع المدني والمتطوعين، تقديراً لجهودهم التي بذلوها في مواجهة جائحة «كوفيد 19» ومعالجة المصابين.

وحرص المجلس على منح «ميدالية الأبطال» لعدد من النجوم العالميين، الذين شاركوا في دعم مبادرة «خلك نشيط، خلك سليم»، من خلال رسائل توعية تشجع أفراد المجتمع على الالتزام بالبقاء في المنزل والتدريب المنزلي، ومن بينهم الفرنسي كريم بنزيما نجم وهدّاف نادي ريال مدريد، الذي زار دبي في الفترة الأخيرة، إضافة إلى المسؤولين عن قطاع الأمن والدفاع المدني والصحة مثل الدكتورة منال تريم، المديرة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة نور دبي، المديرة التنفيذية لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. كما منح مجلس دبي الرياضي «ميدالية الأبطال» إلى العاملين في مراكز الفحص الطبي في ناديي النصر وشباب الأهلي، بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي في الأول من مايو الماضي، وذلك لأهمية الدور الذي يقومون به، إلى جانب أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة وباء الفيروس، والحد من انتشاره.

وكان مجلس دبي الرياضي اعتمد، منذ العام الماضي، أسلوباً جديداً في تكريم الفائزين في البطولات والمنافسات، التي ينظمها، حيث يقوم بمنحهم ميداليات تحمل صوراً لأبرز المعالم السياحية والثقافية في دبي، تحكي قصة المكان، وتوثق الإنجاز الرياضي.

شجاعة

وصرح سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أنه تم إصدار هذه الميداليات تقديراً للجهود التي يقوم بها أبطال خط الدفاع الأول، وقال: «تحكي الميداليات الجديدة قصة رجال ونساء على أرض الإمارات، تصدوا للجائحة بشجاعة، وترجموا دعم القيادة الرشيدة ونهجها الإنساني لحماية أفراد المجتمع.

وأضاف: «جاءت فكرة تخصيص ميداليات تخلد الإنجاز الرياضي، وتبرز أحد معالم دبي الشهيرة مثل برج خليفة ومكتبة محمد بن راشد وبرواز دبي ومجمع حمدان الرياضي ومتحف المستقبل، وجسر التسامح وغيرها، دبي مدينة رياضية بامتياز، لذا حاولنا استثمار هذا الزخم الذي تعيشه، وما تحتويه من بنية تحتية ومعالم معمارية فائقة الجمال، ثم جاءت فكرة تكريم أبطال خط الدفاع الأول من خلال إصدار ميدالية، تتضمن صورا لهم تقديراً لتضحياتهم وللجهود التي يبذلونها في مواجهة الجائحة».

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وقال ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس: «ركزنا خلال هذه الفترة على ميدالية أبطال خط الدفاع الأول تقديراً لدورهم الفعال».

وأضاف آل رحمة: «منذ عودة النشاط الرياضي قمنا بمنح هذه الميدالية إلى مئات الفائزين، وهي من أكثر الميداليات تميزاً واستمرارية».

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