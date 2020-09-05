توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد البارالمبي و"عربي الدراجات "

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد العربي للدراجات، بهدف الاستفادة من برامج وأنشطة الطرفين في مجال رياضة الدراجات البارالمبية.

شهد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، السبت، توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين الطرفين، بحضور عدد من المسؤولين في المقر الدائم للاتحادين بإمارة الشارقة.

وتضمنت الاتفاقية على أن يستفيد كل طرف من برامج وأنشطة الطرف الآخر، ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المسابقات الرياضية والدورات التدريبية وورش العمل، ويحق لكل طرف التسجيل في مختلف الأنشطة للطرف الآخر، على أن يكون ذلك بعد تنسيق مسبق وبما يتماشى مع اللوائح والشروط المنظمة لذلك لدى كل طرف، كما يجوز لكل طرف أن يستعين بالكوادر الإدارية والفنية للطرف الآخر في تنظيم وإدارة البطولات والدورات الرياضية ووضع الخطط والبرامج التطويرية بما يخدم مصلحة رياضة الدراجات البارالمبية في المنطقة ويرفع المستوى الفني للاعبين والاداريين والمدربين.

كما نصت الاتفاقية على التعاون الفني والتبادل المشترك بين الجانبين في مجالات الدعم الفني والتأهيلي واللوجستي في مجال رياضة الدراجات البارالمبية.

وعبر الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات عن سعادته بتوقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين الاتحاد العربي للدراجات والاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا الذي سيقدم للرياضيين في وطنا العربي فرصة كبيرة لمشاهدتهم في منافسات بارالمبية من خلال سباق الدراجات المتخصصة لهذه الفئة.

وأشار الشيخ فيصل القاسمي، إلى أن هناك شريحة كبيرة من أبنائنا في الوطن العربي لا يجدون الفرصة لإبراز امكانياتهم على المستوى القاري والعالمي، متمنياً من خلال هذه الاتفاقية تكوين كوادر فنية وتنظيمية وإدارية لهذا النوع من المسابقات التي تخدم شبابنا وأبنائنا الرياضيين.

من جانبه، توجه الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مكرمته السخية بتوفير مقر دائم للاتحادين في إمارتنا الباسمة والحبيبة الشارقة، كما توجه بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي على دعمهم المتواصل والمستمر لإنجاح مبادرات الاتحاد، مؤكداً أن ثمار هذه الاتفاقية ستظهر نتائج خلال الفترة القادمة.

وأضاف بني رشيد: " من خلال الاتحاد سيتم نقل هذه الاتفاقية لجميع دول منطقة غرب آسيا الـ 12 للعمل على تنشيط هذه الرياضة من مختلف الجوانب الفنية والرياضية، بالإضافة إلى تفعيلها مع فئة المعاقين من خلال البطولات والمسابقات بعد انحسار جائحة كورونا.

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