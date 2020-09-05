سيرينا تتخطى جاسباريان في «أمريكا المفتوحة»

المصدر: (نيويورك - وكالات)

عبرت الأمريكية سيرينا وليامز اختبار الدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بتغلبها على الروسية مارجريتا جاسباريان بنتيجة 6 - 2 و6 - 4 أول من أمس، لتواصل مسيرتها نحو لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى. وحسمت سيرينا المجموعة الأولى بسهولة، إذ أنهت الشوط الأول بضربة إرسال ساحقة ثم كسرت إرسال منافستها غير المصنفة لتتقدم 2 - 0.

ولم تظهر اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 38 عاماً أي علامة على الضعف بغض النظر عن خطأ مزدوج وثلاثة أخطاء سهلة، إذ أنهت المجموعة في 35 دقيقة فقط. وتلعب سيرينا في الدور المقبل ضد مواطنتها سلون ستيفنز. وأشارت سيرينا إلى أن ستيفنز الفائزة باللقب في 2017 «منافسة رائعة». وأضافت «يجب علي الاستعداد لهذه المباراة. ستكون عصيبة.

دائماً ستكون بهذا الشكل فأنتم تعلمون من أنا على أرض الملعب، لذا فهذا هو الشيء الوحيد الذي أفعله». وتابعت «الفارق الوحيد هو مواجهة لاعبة جيدة مثلها مبكراً؛ لذا يجب علي تقديم أقصى ما لدي».

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