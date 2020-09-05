مورانت أفضل مبتدئ في «إن بي أيه»

المصدر: (نيويورك - وكالات)

اختير جا مورانت نجم ممفيس غريزليز الشاب أفضل لاعب مبتدئ في دوري السلة الأمريكي «إن بي أيه»، كما أعلنت رابطة الدوري أول من أمس.

حلّ مورانت في المركز الأول 99 مرة من اصل 100 وحصل على 498 صوتاً، وبات ثاني لاعب من ممفيس غريزليز يحصل عل هذا اللقب منذ أن سبقه الإسباني باو غاسول عام 2002.

واعتمد في التصويت على مباريات الموسم العادي قبل التوقف بسبب جائحة كورونا. وفي تلك الفترة سجل مورانت معدلاً مقداره 16.6 نقطة و6.9 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة. ولدى استئناف الدوري لم يخيّب الآمال وسجل 35 نقطة (رقم قياسي شخصي) في المباراة التي خسرها فريقه أمام بورتلاند في الدور المؤهل إلى البلاي اوف.

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