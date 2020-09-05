«خصة» تتصدر اللقايا في السباقات التمهيدية بالوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تواصلت أمس فعاليات موسم سباقات الهجن 2020 ـ 2021 أبوظبي بتنظيم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وشهدت ميادين الدولة السباقات التمهيدية لفئة اللقايا لهجن أبناء القبائل على مدار 25 شوطاً لمسافة 4 كلم.

وفي ميدان الوثبة، تصدرت «خصة»لمحمد أحمد بن فطيس المري الشوط الأول للقايا الأبكار المحليات محققة زمناً قدره 5:59، وفي الشوط الثاني تفوقت «الفائزة» لمحمد بن حمد المري في الشوط الثاني للأبكار المهجنات بتوقيت قدره 6:02، واستطاع «الراهي» لمالكه احمد سلطان بالريد السويدي في حصد ناموس الشوط الثالث المخصص للقايا الجعدان بزمن قدره 6:00، وحلق «ظليم» لسلطان محمد المنصوري بناموس الشوط الرابع ، وكسبت «سيرة» لخليفة عبدالله الحميري الشوط الخامس.

وتألقت «ناصية» لمصبح محمد سالم الدرعي وحصدت المركز الأول في الشوط السادس بتوقيت قدره 5:59، واستطاع «هملول» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري في الفوز بالناموس في الشوط السابع، وكان «قناد» لمحمد غدير الدرعي على موعد مع ناموس الشوط الثامن، ونجحت «ثروة» لسالم سعيد الغفيلي في السيطرة على مجريات الشوط التاسع، وحلقت «الشاهينية» لعلي بن جميل الوهيبي بالمركز الأول في الشوط العاشر.

وأسفرت نتائج الشوط من الحادي عشر حتى الخامس عشر عن فوز «ضو» لسيف سلطان يروان الشامسي، و«شراب» لخالد سعيد الحميري، و«المارد» لعمير الحزمي العامري، و«الراسية» لنفس الشعار السابق، و«الظنة» لمانع سلطان بالصريدي الدرعي.

سيطرة

وفي منافسات ميدان سويحان، سيطر شعار ناصر الخيلي بانتزاع «دمعة» لمنصور ناصر الخيلي ناموس الشوط الأول، وتتويج«شعلة» لمحمد ناصر سرود الخيلي بالشوط الثاني، وفي ميدان أبو سمرة، طارت «غية» لحارب مغير العميمي بناموس الشوط الأول، وتصدرت «»متعبة«لمغير حارب العميمي الشوط الثاني.

واستطاعت» العزوم«لنصر خميس السنيدي انتزاع ناموس الشوط الأول في ميدان السلع، فيما تمكنت» وصايف«لناصر مبارك بن قران المنصوري من التتويج بالمركز الأول في الشوط الثاني. وفي ميدان الظفرة أهدت» الظبية«مالكها عامر بن زايد المنصوري ناموس الشوط الأول، وتصدرت» أنوار) لسعود سعيد جراون الشامسي الشوط الثاني. وتختتم منافسات الأسبوع الأول اليوم بتحديات الإيذاع.

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