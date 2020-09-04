«همسة» تكسب تحدي الحقايق في الوثبة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

شهد ميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، أمس، 25 شوطاً مثيراً في انطلاق منافسات السباقات التمهيدية لموسم سباقات الهجن 2020-2021، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن ويقام في الفئات المختلفة في الأسابيع المقبلة.

وانطلقت المنافسات بسباق سن الحقايق لمسافة 3 كلم في الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة بمشاركة عدد كبير من المطايا من هجن أبناء القبائل الذين حرصوا على التواجد في السباقات التأهيلية في الموسم الجديد.

وكسبت «همسة» لسلمان بن عبيد الدوسري تحدي الحقايق الأبكار في الشوط الأول من المنافسات بعد أن نجحت في احتلال المركز الأول محققة زمناً قدره 2.52.07 دقيقة، وتوج «ظبيان» لهادف حمد عفصان المنصوري بناموس الشوط الثاني للحقايق بزمن قدره 2.53.08 دقيقة.

وشهدت الأشواط الـ 25 صراعاً قوياً على نيل المراكز الأولى، حيث نجحت المسك لعاطف بن عطيه القرشي في حسم نتيجة الشوط الثالث بزمن 2.54.06 دقيقة، فيما كانت «مزون» لسهيل سعيد الجنيبي على موعد مع المركز الأول في الشوط الرابع من المنافسات بتوقيت 2.53.04 دقيقة.

وأهدت «إسناد» مالكها هزاع بن ناصر الخييلي ناموس الشوط الخامس للأبكار، وتوجت «الحذرة» لأحمد محمد بن حمد العويسي بالشوط السادس، فيما كانت «العنود» لحمد محمد المري على موعد مع ناموس الشوط السابع، و«الرهاوي» لناصر بن خميس الهاشمي بلقب الشوط الثامن للحقايق الجعدان، و«غيوم» لخالد سعيد بن بروك الحميري بالشوط التاسع.

وأسفرت بقية الأشواط من العاشر وحتى الخامس والعشرين عن فوز «كواعب» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، و«هازم» لحمد محمد المري، و«غزالة» لعبد الله بن طويرش الوهيبي، و«رماد» لخليفة بن نصيب الخييلي، و«طوارئ» لحمدان خليفة العميمي، و«هملولة» لعبد الله حمد علي، و«شاهين» لحمد العميمي، و«الوطن» لثاني بن رشود المالكي، و«بلشة» لعبد الله بن شامس المحاربي، و«ليم» لسويد زايد المنصوري، و«إنذار» لسلطان محمد الشامسي، و«الطاير» لسالم عبد الله المحاربي، و«مذيار» لحمد راشد الشامسي، و«فراع» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، و«صواب» لناصر بن صغيرون الدرعي، واختتمت المنافسات بفوز «رختر» لمحمد بن فطيس المري.

وتقام اليوم، الجمعة، سباقات فئة اللقايا و25 شوطاً سيشهدها الميدان الجنوبي، وتستكمل منافسات الأسبوع الأول بتحديات الإيذاع، غداً السبت، و20 شوطاً حددت للأبكار والجعدان، وفي الأسبوع الثاني تبدأ منافسات سن الكبار الثنايا والحول والزمول والتي تقام على مدار يومين.

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