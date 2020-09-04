يوسف ميرزا: جولة فرنسا بداية رائعة لدرّاجي الإمارات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد الدراج الإماراتي يوسف ميرزا، أن ما حققته رياضة الإمارات في الدراجات الهوائية خلال جولة فرنسا، جاء تتويجاً لجهود الفريق التي بدأت قبل أشهر عديدة، حيث حققنا حتى الآن 20 فوزاً هذا الموسم، وبدأنا أخيراً نجني ثمار تعبنا وجهدنا.

وأضاف في حديث خاص لـ «البيان الرياضي»، أن البداية في جولة فرنسا كانت رائعة ومذهلة، على الرغم من أن كريستوف لم يكن بين الدراجين الأكثر حظاً في الجولة، إلا أن ثقتنا كبيرة به بتحقيق الفوز بفضل سجل إنجازاته وخبرته الطويلة في هذه السباقات.

وقد تمكن بالفعل من تحقيق الفوز في المرحلة الأولى والفوز بأول قميص أصفر للفريق منذ تأسيسه، ما أشعل حماسنا وتفاؤلنا جميعاً. وأوضح يوسف أن موسم السباقات جاء متقلباً جداً نظراً إلى الظروف العالمية الراهنة، لكننا في الفريق حافظنا على تفاؤلنا وتمسكنا بأمل استئناف موسم 2020.

وأضاف: مع أن جائحة كوفيد 19 قد رفعت مستوى التوتر، وحاولنا في أيام السباق الحفاظ على تركيزنا وتقديم أفضل أداء، وأضاف أنه واثق من أن الشكوك كانت تراود أغلب الناس حيال مستوى المنافسة في السباقات بعد أشهر من التوقف، لكننا قدمنا أداء متميزاً بأقصى طاقاتنا في جميع السباقات، وكان مستوى المنافسة أعلى من ذي قبل.

كما أن فوز الدراج ألكسندر جاء ليرفع معنوياتنا جميعاً مع بداية الجولة التي تستمر على مدى 3 أسابيع. واكد يوسف ميرزا، مواصلة تدريباته منذ عودته إلى دبي بعد مشاركته في سباق إسبانيا، وسأكون هذا الأسبوع مع الفريق للمشاركة في جولة صربيا التي تمتد على مدى 3 أيام، وسنشارك بتشكيلة من 5 دراجين إماراتيين في مواجهة فرق قوية من جميع أنحاء العالم.

وأتطلع إلى العودة إلى السباقات وقيادة الفريق في السباق. وقال: قلوبنا تبقى مع زملائنا في جولة فرنسا، ونتمنى لهم التوفيق وتحقيق أفضل النتائج، فهم يشاركون في أكبر وأصعب سباق في العالم، وأنا متأكد من أن أنظار عشاق الفريق ستظل متوجهة إلى جولة فرنسا على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة.

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