شرطة دبي تعقد ورشة لممثلي أندية الإمارة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

في إطار التعاون الوثيق بين القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ممثلة بمركز حماية الدولي، ورشة تدريبية لأندية دبي الرياضية والثقافية، بالإضافة لأندية أصحاب الهمم بعنوان «دور الرياضة في الوقاية من المخدرات»، بحضور علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس، وقدمها كل من النقيب علي الضبياني رئيس قسم البرامج الذكية بمركز حماية الدولي، وسامي عبد الإمام اختصاصي إعلام بمجلس دبي الرياضي.

وتناول النقيب الضبياني ببداية الورشة نبذة حول مركز حماية الدولي وآلية عمله، بالإضافة لتعريفه بأنواع المخدرات وأشكالها وطرق تعاطيها، والعلامات الظاهرة على المتعاطي، والسبل الكفيلة لوقاية اللاعب من الانجراف وراء المخدرات.

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