عالمية أبوظبي للجوجيتسو تستعد للنسخة الـ 12

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تناولت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو آخر الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة البطولة الأكبر والأهم على صعيد الجوجيتسو عالمياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي نوفمبر المقبل. وتقام النسخة الـ 12 من البطولة التي تستضيفها صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل، وترحب بنخبة من نجوم الجوجيتسو العالميين للمشاركة في أضخم البطولات وأكثرها تميزاً على جدول الفعاليات العالمي.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لم تعد مجرد حدث رياضي سنوي، بل أصبحت تمثل منصة مثالية تتعرف من خلالها دول العالم على تراث وثقافة ونهضة دولة الإمارات وإرسائها لنموذج فريد من التسامح والتعايش السلمي بين أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها الطيبة.

تعاون

وأوضح الظاهري، أن التعاون الوثيق بين الاتحاد وشركائه من الجهات المحلية يندرج في إطار تقديم بطولة استثنائية للعالم تعكس الصورة الطيبة للإمارات وما وصلت إليه من تقدم في المجالات كافة. وأضاف أن البطولة مع كل التحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام ممثلة بجائحة «كوفيد 19»، فإننا نؤكد على تنظيم بطولة تضع في قمة أولوياتها سلامة المشاركين.

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