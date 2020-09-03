25 شوطاً للحقايق في منافسات الهجن بالوثبة اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تنطلق صباح اليوم منافسات موسم سباقات الهجن 2020 - 2021، وذلك بتنظيم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، ويتضمن موسم سباقات الهجن العربية الأصيلة حسب ما أعلنه الموقع الرسمي للاتحاد العديد من السباقات والأحداث التي تحظى باهتمام ومتابعة هائلة من محبي وعشاق رياضة سباقات الهجن في الدولة وبمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويبدأ موسم سباقات الهجن بمنافسات الأسبوع الأول لهجن الجماعة اعتباراً من اليوم في ميدان الوثبة مع منافسات سن الصغار الحقايق لمسافة 3 كلم، وستركض المطايا على مدار 25 شوطاً وتقام يوم الغد سباقات فئة اللقايا و25 شوطاً سيشهدها الميدان الجنوبي، وتستكمل منافسات الأسبوع الأول بتحديات الإيذاع بعد غدٍ السبت و20 شوطاً حددت للأبكار والجعدان، وفي الأسبوع الثاني تبدأ منافسات سن الكبار الثنايا والحول والزمول والتي تقام على مدار يومين.

شكر

وقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير والرعاية التي تلقاها الرياضات التراثية في الدولة من سموه وخص بها رياضة سباقات الهجن، كما قدم معاليه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الاهتمام الكبير برياضة الهجن بصفتها تراثاً سار عليه الآباء والأجداد.

كما قدم معاليه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على المتابعة الدائمة لسباقات الهجن، والتي يوليها سموه الكثير من الدعم والرعاية.

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