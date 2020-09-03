تعاون مشترك بين «الشارقة الرياضي» ودائرة شؤون البلديات

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

ناقش مجلس الشارقة الرياضي سبل التعاون المشترك مع دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إطار خطة التواصل واللقاءات المختلفة مع الجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة الباسمة، جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالتكليف مع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بمقر الدائرة بحضور سعيد علي العاجل الخبير الرياضي بالمجلس. وثمن عيسى هلال الحزامي اللقاء الذي جاء ضمن حرص المجلس على التواصل وفتح باب التعاون مع مختلف الجهات وتعزيز دوره المجتمعي.

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