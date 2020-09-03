الشارقة تستضيف الدوري الهندي للكريكيت

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يستعدّ ملعب الشارقة للكريكيت، لاستضافة الدوري الهندي الممتاز للكريكيت. ويشهد الملعب، الذي يعد أحد ملاعب الكريكيت الرائدة في العالم والمندرجة في قائمة غينيس للأرقام القياسية، أعمال تجديد على قدم وساق قبل موعد الدوري، إذ أضيفت خيم جديدة كما أن الجناح الملكي ومناطق كبار الشخصيات قد شهدت أكبر ترقية كي يتمكن كل من يجلس فيها من الاستمتاع بمشاهدة المباريات، مع الإشارة إلى أن غرفة المعلّقين التي تزداد أهميتها في غياب المتفرّجين ستلتزم ببروتوكولات صارمة كي تبقى منعزلة ونظيفة.

وحصلت منطقة اللاعبين ومنشآت التدريب على حصتها من عمليات التعقيم والتطهير بما يتلاءم مع بروتوكولات مكافحة فيروس «كوفيد 19» المستجد.

وقال وليد بوخاطر، نائب رئيس ملعب الشارقة للكريكيت: «إننا نتخذ كل الخطوات الوقائية الممكنة لضمان سلامة الجميع، بدءاً بمساعدي اللاعبين، وصولاً إلى أصحاب الامتياز. ويكمن هدفنا الأساسي في الحفاظ على هذه الوتيرة خلال المباريات، مع الإشارة إلى أننا لن نمتنع عن بذل أي جهد ضروري كما أننا نتعاطى مع الأمر بشكل نظامي وعلمي».

أما مؤسس رياضة الكريكيت في الخليج ورئيس ملعب الشارقة للكريكيت عبد الرحمن بوخاطر، فقد أعرب عن سروره باستضافة الشارقة للدوري الهندي 2020، وقال إنه طلب من مسؤولي الملعب أن يعكس هذا الأخير المنشآت المتطورة ويجسّد تاريخ الكريكيت في الإمارات.

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