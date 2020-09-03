«متاهة» تكسب تحدي الايذاع البكار

المصدر:
  • (دبي - البيان الرياضي)
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اختتمت هجن أبناء القبائل، أمس، أولى جولات تمهيدي المرموم، الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وشهد ميدان المرموم، 16 شوطاً مثيراً في سن الايذاع لمسافة 4 كيلومترات.

وهيمن شعار مرغم على الصدارة في الشوط الرئيس للايذاع البكار المحليات، وتقدمت (متاهة) لراشد محمد راشد بن غدير الكتبي، إلى خط النهاية، مسجلة توقيتاً قدره 6:05:6 دقائق، وكتبت (أضواء) ملك سهيل سعيد محمد بالكيله العامري، نفسها، سيدة للبكار المهجنات في الشوط الثاني، وذلك بحسمها المركز الأول في زمن قدره 6:02:1 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في جميع التحديات.

وتألق (الريان) بشعار أحمد سلطان بالرشيد السويدي، في الشوط الرئيس للايذاع الجعدان المحليات، حيث قطع رحلة السباق البالغة 4 كيلومترات، بزمن 6:05:5 دقائق، وكانت الكلمة العليا لـ (ممدوح)، المملوك لخليفة سلطان بالرشيد الكتبي، صاحب ناموس الشوط الرابع للايذاع الجعدان المهجنات، وذلك في توقيت قدره 6:03:5 دقائق.

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