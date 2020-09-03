«متاهة» تكسب تحدي الايذاع البكار

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتمت هجن أبناء القبائل، أمس، أولى جولات تمهيدي المرموم، الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وشهد ميدان المرموم، 16 شوطاً مثيراً في سن الايذاع لمسافة 4 كيلومترات.

وهيمن شعار مرغم على الصدارة في الشوط الرئيس للايذاع البكار المحليات، وتقدمت (متاهة) لراشد محمد راشد بن غدير الكتبي، إلى خط النهاية، مسجلة توقيتاً قدره 6:05:6 دقائق، وكتبت (أضواء) ملك سهيل سعيد محمد بالكيله العامري، نفسها، سيدة للبكار المهجنات في الشوط الثاني، وذلك بحسمها المركز الأول في زمن قدره 6:02:1 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في جميع التحديات.

وتألق (الريان) بشعار أحمد سلطان بالرشيد السويدي، في الشوط الرئيس للايذاع الجعدان المحليات، حيث قطع رحلة السباق البالغة 4 كيلومترات، بزمن 6:05:5 دقائق، وكانت الكلمة العليا لـ (ممدوح)، المملوك لخليفة سلطان بالرشيد الكتبي، صاحب ناموس الشوط الرابع للايذاع الجعدان المهجنات، وذلك في توقيت قدره 6:03:5 دقائق.

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