ختام دورة تأهيل مدربي السباحة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتمت دورة تأهيل مدربي السباحة وتنمية مواهب اللاعبين، أول من أمس، والتي نظمت بإشراف مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي ومركز إعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات، وأقيمت عن طريق تقنية الفيديو كونفرس على مدار يومين، بمشاركة 1053 مدرباً عبر الزووم وويبينار.

وأشاد سلطان السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، بجهود مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي الرامية إلى تطوير قطاع الرياضة لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية، وكذلك دعم التطوير الفني والمهني للعاملين بالمجال من خلال سلسلة الدورات التدريبية التي تقدم بالشراكة مع الاتحادات الرياضية، وبعض بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال.

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