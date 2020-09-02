مجلس دبي الرياضي ينظم دورة الأندية المجتمعية

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق "دورة دبي الرياضية للأندية المجتمعية" التي تقام في ملاعب عالم دبي للرياضة بقاعات زعبيل 4 و 5 و 6 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر الجاري.

ويشارك في هذه الدورة 13 ناد من الأندية المجتمعية والجاليات المختلفة بدبي وهي: النادي الهندي، النادي الباكستاني، النادي الاجتماعي الأردني، النادي الاجتماعي السوداني، النادي الاجتماعي المصري، النادي الاجتماعي الفلبيني، الجالية اللبنانية، الجالية السورية، الجالية النيبالية، الجالية السيريلانكية، الجالية الأمريكية، الجالية الإندونيسية، والجالية اليمنية.

ويتنافس المشاركين من منتسبي هذه الأندية في 4 رياضات متنوعة هي كرة الريشة وكرة السلة وكرة القدم والكريكت، ويشكلون فرق للرجال وفرق للنساء، وتهدف الدورة إلى تفعيل الشراكة بين مجلس دبي الرياضي والأندية المجتمعية في إمارة دبي من خلال تنظيم فعاليات رياضية مشتركة تجمع منتسبي هذه الأندية وتوطد العلاقة بينهم عبر خلق جو من الألفة والتعارف بين كافة المشاركين.

وقال خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: "يحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي والتي تزيد عن 200 جنسية للمشاركة ومتابعة البطولات الرياضية المختلفة، كما أن هذه الدورة تحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضة متميز وسعيد من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المجتمع فيها، حيث يعمل المجلس وفق خطة استراتيجية تتوافق مع خطة حكومة دبي ويحرص على دعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كافة شرائح المجتمع وجعلها أسلوب حياة".

وأضاف العور: "تساهم هذه الدورة في تعزيز التعاون مع الأندية المجتمعية بدبي وذلك إيمانًا بأهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية لخدمة المجتمع بالرياضة، كما نسعى دائمًا لمنح كافة الجاليات المقيمة بدبي الفرصة لممارسة رياضتهما لمفضلة والترويح عن أنفسهم وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات الأخرى".

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة خدمات القاعات بمركز دبي التجاري العالمي: "لقد مكنتنا شراكتنا الطويلة مع مجلس دبي الرياضي على مدى العقد الماضي من تمهيد الطريق نحو تنمية المواهب الرياضية ذات المستوى العالمي من خلال عالم دبي للرياضة الذي يقام سنويًا، ولعب هذا الحدث دورًا محوريًا في توفير الأنشطة الرياضية والرياضية المتاحة للجميع، بينما كان بمثابة منصة متكاملة للسماح باستمرار النشاط المجتمعي والتمارين الرياضية في بيئة آمنة".

وأضاف جلفار: "نتطلع إلى استضافة دورة دبي الرياضية للأندية المجتمعية على ملاعب عالم دبي للرياضة، وهي شهادة حقيقية على رؤيتنا الجماعية في تعزيز الرفاهية والقوة والنشاط البدني لدى كافة المواطنين والمقيمين من مختلف فئات المجتمع".

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