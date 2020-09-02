«دبي البحري» يثمن دعم ومتابعة منصور بن محمد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ثمن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدعم الكبير والمتابعة المستمرة التي تحظى بها أنشطة وفعاليات النادي من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي الأمر الذي أثمر عن العودة القوية إلى الحياة الطبيعية في أعقاب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) وتنظيم النادي للعديد من الفعاليات في شهري يونيو وأغسطس الماضيين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشهري الذي انعقد أمس في ضيافة مركز شرطة الموانئ التابع للقيادة العامة لشرطة دبي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وبحضور سيف جمعة السويدي نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة المقدم راشد ثاني العايل وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي إضافة إلى محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي ومحمد عبد الله الشامسي مدير الدعم المؤسسي.

نجاح

وأثنى مجلس الإدارة خلال الاجتماع على النجاح التنظيمي الكبير الذي صادف الفعاليات الرياضية البحرية والتي شكلت مهرجانات رائعة وبديعة خلال يونيو وأغسطس تأكيداً للعودة القوية للأنشطة والفعاليات في إمارة دبي وذلك من خلال أسبوع دبي البحري الصيفي الذي شهد 6 فعاليات متنوعة.

جهود

كما أشاد مجلس الإدارة بجهود اللجنة المنظمة في النادي والتي أفلحت في تنظيم مهرجان رياضي فريد هو الأول من نوعه في الإمارة بإقامة كرنفال قوارب التجديف واقف ضمن مبادرة (نحن نجدف من اجل دبي) والذي جمع 80 مشاركاً ومشاركة من 30 دولة في أجمل كيلو متر مربع في العالم ببحيرة برج خليفة وسط بوليفارد محمد بن راشد.

تعاون

وناقش الاجتماع أيضا خطوات الانتهاء من الخطة الاستراتيجية والجهود القائمة لإنجازها بالتعاون مع مؤسسة (خبراء التميز للتدريب وتطوير الأداء)، وكذلك خطة العمل الخاصة بالنادي والمراحل اللاحقة من المشروع والمتطلبات الخاصة بإنجاز المهام في الوقت الراهن واللاحق وسجل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إشادة بالنجاح الكبير الذي حققه مختبر الابتكار لتطوير الرياضات البحرية، إلى جانب مناقشة جدول وبرنامج السباقات البحرية والفعاليات في الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 والذي سيبدأ قريباً في سبتمبر كالمعتاد.

فعاليات

كما استعرض مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الاجتماع كذلك الموازنة المالية المقترحة إضافة إلى المواعيد في انتظار الاعتماد النهائي وإعلان برنامج الفعاليات المرتقبة قريباً، كذلك المشاركة في تنظيم سباق عجمان للدراجات المائية 2020.

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