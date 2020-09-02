هجن أبناء القبائل تتألق في تمهيدي المرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

سجلت هجن أبناء القبائل، صباح أمس، ظهورها الأول في تمهيدي المرموم، الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وشهد ميدان المرموم تنافساً قوياً في ستة عشر شوطاً لسن اللقايا لمسافة 4 كيلومترات. وتمكنت (الشامخة) بشعار سالم سعيد المهيري، من وضع أقدامها على الصدارة في الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، وذلك بعد أن قطعت مسافة السباق، مسجلة أفضل توقيت في جميع الأشواط، بلغ 5:54:9 دقائق، بينما قدم محمد ناصر الخييلي (نويعس)، على قمة اللقايا البكار المهجنات في ثاني الأشواط، وذلك بزمن قدره 5:58:6 دقائق. وظهر شعار راشد سلطان علي بالرشيد، على مقدمة الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، وذلك عن طريق (ريسنج)، الذي قطع رحلة التحدي في توقيت بلغ 5:59:7 دقائق.

وتتواصل تحديات تمهيدي المرموم صباح اليوم، ويشهد ميدان المرموم، إقامة تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وستتنافس الهجن العربية الأصيلة على مدار 16 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.

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