تتويج أبطال «صغار الكارتينج»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، أبطال منافسات سباق السيارات «الكارتينج SWS للصغار»، الذي أقيم على أربع مراحل خلال شهر أغسطس الماضي، بالتعاون مع شركة سودي دبليو سيريز العالمية، حيث تأهل 12 متسابقاً لنهائيات البطولة، التي أقيمت من دون جمهور، تنفيذاً لتوجيهات الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع ضمان التباعد الاجتماعي للمتنافسين. شارك في السباق الذي أقيم على مضمار منتجع الفرسان، 28 متسابقاً تراوحت أعمارهم بين 12 و15 عاماً، حيث حلق الهندي سارفيش ساجان بالمركز الأول، وجاء ثانياً اللبناني باسل طرابلسي، فيما حل الجزائري عبدالرحمن رزقي ثالثاً.

وفي ختام السباق سلم الكعبي الجوائز إلى الفائزين، متمنياً حظاً أوفر للمشاركين الذين لم يحالفهم التوفيق هذه المرة، مؤكداً أن المنتجع سيواصل تنظيم مثل هذه البطولات على نطاق أوسع وأشمل، بما يعزز تواجده في العديد من الفعاليات والمسابقات. كما تقدم الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، بالشكر إلى إدارتي فندق ماريوت الفرسان ومستشفى برجيل، بعدما ساهما بإنجاح هذا الحدث.

وشدد الكعبي على أن مضمار السباق مصمم بمواصفات قياسية عالمية، ومؤهل لاستضافة بطولات إقليمية ودولية، مشيراً إلى أن المنتجع دائم السعي لتطوير مرافقه تماشياً مع المعايير الدولية.

يذكر أن منتجع الفرسان الرياضي الدولي، عزز أسطول سياراته في رياضة الكارتينج، بإضافة 57 سيارة جديدة من مختلف الطرازات، تضمنت 30 سيارة للكبار، و20 سيارة للصغار، و7 سيارات كهربائية للأطفال من دون سن السابعة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الرياضة، حيث يعد المنتجع أحد الصروح الرياضية والترفيهية البارزة في إمارة أبوظبي، بفضل مرافقه التي تُقدّم باقة واسعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة، طبقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والمطاعم المتنوعة.

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