هجن العاصفة تتصدر «اليذاع» في «تمهيدي المرموم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فرضت هجن العاصفة سيطرتها على الشوطين الرئيسين لليذاع البكار، في اليوم الثاني من تمهيدي المرموم الذي يقام بمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وقاد غياث الهلالي «الشاهينية» إلى حسم معركة البكار المحليات في الشوط الأول في 6:11:0 دقائق، بينما كسبت «الشاهينية» تحدي البكار المهجنات في الشوط الثاني تحت قيادة غياث الهلالي بتوقيت 6:11:1 دقائق، ووضعت هجن العاصفة بصمتها على الشوط الرئيس لليذاع الجعدان المحليات بقيادة غياث الهلالي الذي قدم «شاهين» على القمة في 6:09:9 دقائق. وسجلت مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حضورها القوي من خلال الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات وقاد سعيد مروشد «إزعاج» لحسم المركز الأول في 6:08:4 دقائق «التوقيت الأفضل في جميع التحديات»، وأقيمت المنافسات من خلال 14 شوطاً لسن اليذاع لمسافة 4 كيلومترات.

من ناحية أخرى تدشن هجن أبناء القبائل مشوارها في «تمهيدي المرموم» اليوم من خلال تحديات سن اللقايا «16 شوطاً» لمسافة 4 كيلومترات.

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