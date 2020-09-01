«دولي الجودو» يستأنف نشاطه ببطولة بودابست

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تسلم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، تعميماً جديداً من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو، يتضمن مخرجات الاجتماع الذي عقدته أمس «عن بعد»، وتقرر فيه استئناف النشاط في نهاية أكتوبر المقبل، بدلاً من نوفمبر، وذلك من خلال إقامة بطولتين في الشهور المتبقية من عام 2020 الجاري. وأوضح التعميم أن أول تدشين رسمي لعودة البطولات، سيكون من خلال بطولة بودابيست غراند سلام نهاية أكتوبر 2020.وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو والمصارعة، أن الاتحاد الدولي للجودو، أرفق بخطابه الضوابط الصارمة التي اشترطها للحد من تأثيرات «كوفيد 19» ف.

من جانب آخر، اطمأن رئيس الاتحاد - خلال اتصال هاتفي - على سير برنامج إعداد منتخب الإمارات الأول للجودو، عبر معسكره الخارجي في مدينة كيشيناو عاصمة مولدوفا. وسينتقل المنتخب إلى نهاية رومانيا للتدريب مع المنتخب الروماني ، قبل السفر إلى بودابيست للمشاركة في بطولة غراند سلام.

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