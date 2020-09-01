النادي البحري يتلقى درع «شرطة دبي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية درعاً تكريمية من القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لشرطة الموانئ، تقديراً للتعاون القائم بين المؤسستين في العديد من الجوانب والمجالات.

وتسلم أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدرع من العقيد سعيد سالم سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بحضور سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة المقدم راشد ثاني العايل رئيس قسم الأمن البحري في شرطة دبي وجمال زعل بن كريشان.

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