«آسيوي الشطرنج» يحتفي بإنجاز منتخب الهند

المصدر: (أبوظبي- وام)

احتفى الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ومقره أبوظبي، بالإنجاز التاريخي لمنتخب الهند في أولمبياد الشطرنج السريع، بحصوله على المركز الأول مناصفة مع المنتخب الروسي لأول مرة.

واعتبر الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي، أن هذا الإنجاز يحسب للقارة بأسرها، مهنئاً جمهورية الهند، حكومة وشعباً، وأرسل الاتحاد القاري خطابات تهنئة إلى كبار المسؤولين في الهند بتلك المناسبة.

وتأهل منتخب الهند للشطرنج، إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على منتخب أرمينيا، ومنتخب بولندا.

وفي المباراة النهائية، تعادل منتخبا الهند وروسيا بنتيجة 3 - 3 في اللقاء الأول المتكافئ، بينما تقدمت روسيا في اللقاء الثاني بنتيجة 2.5 مقابل 1.5، واستمر اللعب على رقعتي الشباب والفتيات تحت 20 سنة، وسط أفضلية لمنتخب الهند، مع توقعات بتعادل الفريقين مجدداً، ولكن حدث عطل فني مفاجئ في شبكة الإنترنت طال الهند، ما تسبب في خسارة لاعب ولاعبة الهند. وعلى إثر ذلك، تقدم منتخب الهند باحتجاج رسمي ، وتم قبوله، حيث قرر الاتحاد الدولي ، إعلان فوز روسيا والهند مناصفة بالميداليات الذهبية.

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