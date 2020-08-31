اتحاد السلة يحدد مواعيد استكمال الدوري

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حدد اتحاد كرة السلة مواعيد المراحل النهائية لمسابقة الدوري العام موسم 2019-2020، وذلك بعد انسحاب فرق الجزيرة، بني ياس والظفرة ابتداء من الجمعة 11 سبتمبر الحالي، على أن تختتم المسابقة يوم السبت 3 أكتوبر المقبل، وتبدأ المباريات 11 سبتمبر بلقاء الوصل وضيفه البطائح، ضمن الدور ربع النهائي.

ويلتقي الفريقان إياباً في 15 سبتمبر على ملعب البطائح، وتبدأ مباريات نصف النهائي يوم الجمعة 18 سبتمبر ذهاباً، على أن يقام لقاء الإياب 23 من الشهر نفسه، ويتحدد البطل من مباراة واحدة في ملعب محايد والشيء نفسه بالنسبة لمباراة المركزين الثاني والثالث.

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