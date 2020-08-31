مجلس دبي الرياضي يفتح التسجيل في تحدي الصحراء

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مجلس دبي الرياضي ومجموعة "وورير جروب"عن فتح باب التسجيل في النسخة السابعة من بطولة تحدي الصحراء "ديزرت وورير تشالنج 2021"، التي تقام يوم 19 فبراير المقبل في محمية المرموم الصحراوية.

ويتاح التسجيل للمشاركة في البطولة بداية من (اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020) وحتى يوم انطلاق البطولة عبر موقع مجلس دبي الرياضي الرسمي www.dubaisc.ae وموقع www.desertwarriorchallenge.com ، وسيحصل المشاركين على خصم في أسعار التذاكر في حالة التسجيل المبكر.

وتتنوع التحديات في البطولة هذا العام لتناسب مختلف الفئات من الرجال والنساء والأطفال، حيث يمكنهم الاختيار بين ثلاث فئات، هي فئة "ألتيميت" التي تتضمن أكثر من 22 عائق وتمتد على مسافة 10 كيلومترات، وفئة "الهواة" التي تتضمن أكثر من 12 عائق وتمتد على مسافة 5 كيلومترات، وفئة الأطفال من عمر 6 أعوام فما فوق التي تتضمن التنافس في 8 عوائق على امتداد 2 كيلومتر.

وأصبحت دبي مدينة عالمية في بطولات التحدي حتى أطلق عليها مدينة التحديات، ذلك كونها هي المدينة الأولى في العالم التي تحتضن 8 من أشهر وأضخم بطولات التحدي ومن أهمها بطولة سبارتن، وتحدي الوحل، وتحدي الثلج، وتحدي الصحراء، وتحدي ناس الليلي، وسبارتن السيدات، والألعاب الحكومية، وتحدي أفينشورا، والتي تقام في مختلف مناطق دبي مثل جميرا والمرموم وحتا وغيرها من المناطق السياحية والحيوية بدبي، والتي تلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع والرياضيين من داخل وخارج الدولة، وتعد بطولة تحدي الصحراء إحدى البطولات التي انطلقت من دبي إلى العالم.

ويواصل مجلس دبي الرياضي دعم مختلف بطولات التحدي حرصًا على تنظيم الفعاليات والبطولات العالمية التي تساهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتبث الروح الإيجابية بين مختلف مكونات المجتمع من سكان إمارة دبي، إيمانًا منه بأن الرياضة تمثل مصدرًا للمتعة والسعادة للجمهور والمشاركين على حد سواء.

وتعزز بطولة تحدي الصحراء التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية لتلبية متطلبات كافة فئات المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، كما تعد البطولة أحد أقوى وأصعب بطولات التحدي في العالم التي يحظى المشاركين فيها بفرصة الاستمتاع بالإثارة والتشويق والمغامرة، من خلال تحدي قدراتهم في مواجهة التحديات الصعبة التي سيتم إنشائها في محمية المرموم الطبيعية أحد أجمل المحميات الطبيعية التي يولي المجلس لها اهتمامًا خاصًا، فهي تحتل مكانة مميزة على أجندة الفعاليات الرياضية السنوية، بهدف الترويج لها وتوعية الجمهور والرياضيين بالإمكانيات الطبيعية التي تتمتع بها المحمية، حيث تعد البيئة الأنسب لاستضافة هذه النوعية من البطولات.

وقال تروي جيلهام الرئيس التنفيذي لمجموعة "وورير جروب": "لقد رأينا الصعوبات التي حدثت في عام 2020 وتأثيرها على المجتمع والأحداث الرياضة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، ورغبنا في تقديم حدث جديد يساعد الرياضيين على ممارسة الرياضة وتحدي قدراتهم ويساهم في تغيير الحالة النفسية لهم، وقضينا الثلاثة أشهر الماضية في التخطيط لهذا العمل ليخرج على أفضل ما يكون، وإنه أمر بالغ الأهمية أننا نواصل تنظيم أحداث على مستوى عالمي لمشاركينا وأن نتجاوز توقعاتهم باستمرار، ونعدهم بأن يكون حدثنا في فبراير رائعًا".

وأضاف جلهام: "أشكر مجلس دبي الرياضي على مساعيه الجادة في نشر هذه الرياضة في دبي، حيث نعمل مع المجلس منذ عام 2014 على بناء وتطوير شكل جديد لممارسة الرياضية وتنمية المهارات من خلال تحدي القدرات البدنية بشكل شيق وسنعمل عن كثب مع المجلس والسلطات ذات الصلة للتخطيط بجدية وتنفيذها بدقة، لضمان تمتع المجتمع بحدث رائع وبأمان".

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