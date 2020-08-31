60 مليون خطوة تُسعد «أصحاب الهمم» في العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسعد نجاح مبادرة تحدى «خطوتنا معاً» التي أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي برئاسة أيمن عبدالوهاب، «أصحاب الهمم»، حول العالم بالوصول إلى 60 مليون خطوة في 10 أيام بمشاركة العديد 6 ملايين من اللاعبين واللاعبات في الدولة و192 دولة، بجانب الوصول إلى 52 مليون خطوة، قبل يوم من انتهاء التحدي في إشارة لمرور 52 سنة على انطلاق «الأولمبياد الخاص».

وأكد طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي أن النجاح الذي تحقق إنجاز من الإنجازات الإنسانية على أرض الإمارات ويضاف إلى المبادرات النبيلة مثل مبادرة «نمشى معاً» التي واكبت الألعاب الإقليمية «أبوظبي 2018» ،واستمرت مع الألعاب العالمية 2019 ،وقال: المبادرة حققت هدفها السامي.

وضمت قائمة الشرف بالمبادرة أكثر من 4000 متسابق ومشارك وتم توجيه الشكر لداعمي التحدي وهم معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومعالي عبدالله البسطي الأمين العام، ومحمد مسلم بن عزيز المحرمي رئيس مجموعة ابن عزيز الراعي الرئيس، ومجلس دبي الرياضي،وسعيد حارب الأمين العام، ومجلس أبوظبي الرياضي والأمين العام عارف العواني وعدد من المسؤولين والرياضيين.

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