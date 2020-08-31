«عربي الدراجات» ينشئ مركز تطوير كوادر

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أصدر الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات قراراً بإنشاء مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية، الذي سبق للمكتب التنفيذي الموافقة على إنشائه في اجتماعه الذي عقد عن بُعد في شهر يوليو المنصرم، ويعد هذا المركز هو الأول من نوعه على المستوى الإقليمي والعربي، حيث يوجد هناك مركز وحيد متخصص في العالم يتبع الاتحاد الدولي للدراجات ومقره في سويسرا، وسوف يعمل هذا المركز على إعداد برامج ودورات تدريبية للمبتدئين والمتقدمين من حكام ومدربي وفنيي ميكانيك دراجات، بالإضافة إلى دورات متخصصة في مجال الكوادر المساعدة من منظمي السباقات وسائقي السيارات المرافقة للفرق، وقرر الشيخ فيصل بن حميد القاسمي بصفته رئيساً للمركز تكليف المستشار إسماعيل سالم الحوسني، بمهام مدير عام المركز.

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