«العاصفة» تتألق في تمهيدي المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشنت هجن أصحاب السمو الشيوخ، صباح أمس موسم سباقات الهجن بالمرموم، وذلك من خلال تحديات سن اللقايا ضمن تمهيدي المرموم الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وشهد اليوم الأول إقامة 14 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.

وتلونت انطلاقة التحديات بشعار هجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حيث تمكن المضمر غياث الهلالي من قيادة «الشاهينية» لقمة اللقايا البكار المحليات بتوقيت وقدره 6:04:7 دقائق، وأيضاً تمكن «شاهين» لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي من السيطرة على المركز الأول في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن وقدره 6:13:7 دقائق.

وسجلت هجن العاصفة التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، حيث تمكنت «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي من الوصول إلى خط النهاية في توقيت وقدره 5:59:3 دقائق، كسبت به المركز الأول في الشوط التاسع للقايا البكار المحليات.

صدارة

وسجلت «الظبي» المملوكة لمؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الصدارة في ثاني الأشواط للبكار المهجنات، وذلك تحت القيادة التضميرية لأحمد سلطان بالرشيد بزمن بلغ 6:06:4 دقائق.

كما حصلت هجن حمدان بن راشد آل مكتوم تحت قيادة المضمر سعيد محمد مروشد على ثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات، وذلك عندما تقدم «هملول» للصدارة مسجلاً توقيتاً 6:09:4 دقائق.

وتتواصل الجولة الأولى من مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم، وذلك من خلال إقامة 14 شوطاً في سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

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