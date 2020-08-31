تعاون بين مجلس دبي الرياضي و«زعبيل للسيدات»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

وقع مجلس دبي الرياضي ونادي زعبيل للسيدات اتفاقية تعاون لنشر ممارسة المرأة للرياضة وتطويرها، بما يتناسب مع مكانة المرأة في الدولة وأهمية الرياضة أسلوب حياة يومية. ووقع اتفاقية التعاون في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وشيماء عبيد مدير عام نادي زعبيل للسيدات، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

هدف

وتضمنت الاتفاقية تعاون الطرفين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً: وضع خطة مشتركة بهدف تأهيل وإعداد المرأة في إمارة دبي في مجالات الرياضة النسائية المختلفة.وقال سعيد حارب: «تنال المرأة رعاية كبيرة من القيادة الرشيدة وتحظى بمكانة مميزة في وطننا ومجتمعنا، ونعمل في مجلس دبي الرياضي، على ترجمة هذا النهج، من خلال تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني اليومي، من أجل صحة وسعادة ونشاط المرأة، التي تمثل الأم والبنت والزوجة والشقيقة ونواة المجتمع السليم، كما نوفر للمرأة بمختلف الأعمار الفرصة للتنافس في مختلف الرياضات، وهو حق لها وواجب علينا نعمل على القيام به كاملاً وعلى النحو الذي يتناسب مع دعم ورعاية القيادة الرشيدة والمهام الوطنية الموكلة إلى المجلس».

خطة طموحة

وعبرت شيماء عبيد عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية، وقالت: «يعمل نادي زعبيل للسيدات منذ سنوات، وفق خطة طموحة تتضمن مبادرات وبرامج، ليوفر للمرأة الإماراتية الفرصة لممارسة الرياضة والنشاط البدني إلى جانب القيام بالأعمال التطوعية لخدمة الوطن والمجتمع».

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