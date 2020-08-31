«حلبة ياس» تستضيف «سباق الخليج 12 ساعة»

المصدر: .(أبوظبي - وام)

أكدت إدارة حلبة مرسى ياس في «بيان» أمس، أن سباق الخليج 12 ساعة سيعود إليها في أبوظبي، من خلال منافسات النسخة العاشرة لأهم سباقات التحمل في المنطقة في 9 يناير 2021. وأكدت إدارة الحلبة أنه سيقدم لعشاق السرعة ورياضة المحركات في المنطقة بداية حماسية للعام الجديد، وسيكون مناسبة مثالية للاحتفال بمرور عشرة أعوام على انطلاقته الأولى، وذلك من خلال منافسات قوية حماسية لمحبي رياضة سباقات السيارات. وكانت حلبة ياس قد اعتادت على استضافة هذا السباق من قبل خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر في كل عام، ولكنه تم تأجيله لهذا الموسم نظراً لتعديل روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 بسبب «كورونا»

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