الاتحاد الآسيوي للكاراتيه يختتم برنامجه الفني بسمنار الكومتية

المصدر: دبي – البيان الرياضي

بمشاركة 405 لاعبين من مختلف دول القارة الآسيوية اختتم الاتحاد الآسيوي للكاراتيه السبت برنامجه الفني بسمنار الكومتية لمدربي ولاعبي القارة.

افتتح السمنار اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه النائب الأول للاتحاد الدولي للكاراتيه وبحضور علم جون النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس اتحاد الكاراتيه الأوزباكستاني وبحضور أمين عام الاتحاد الآسيوي جون شي.

وألقى اللواء"م" الرزوقي كلمة ترحيب بالحضور والمشاركين في السمنار ووجههم للاستفادة من هذه الدورات والاطلاع على أفضل أساليب تدريبات الكاتا والكومتية ليكونوا في لياقة تامة تمكنهم من المشاركة للمنافسات الآسيوية والدولية، وأكد أن هناك برامج وسمنارات أخرى سوف يتم اعتمادها وتعميمها على الاتحادات الوطنية بالقارة.

وقام المدرب الماليزي بونيس فارن المتخصص في تدريب الكومتية وبرفقة أبطال الكومتية بإجراء تمرينات وتدريبات فنية شاهدها كافة المتابعين وقد تم نقل الوقائع على الانستغرام لتمكين محبي الكاراتيه من المتابعة المباشرة والاستفادة منها وفي ختام السمنار شكر اللواء ناصر الرزوقي فريق العمل الذي وفر كل سبل النجاح لهذه الدورات والسمنارات وتمنى لهم النجاح في مهامهم المكلفين بها مع الحفاظ والتقيد بإجراءات السلامة والبروتوكولات المعممة على كافة الاتحادات والأندية في القارة الآسيوية.

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