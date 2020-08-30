عمومية غير عادية «للسباحة» السبت المقبل

المصدر: دبي- وام

خرجت ورشة عمل اتحاد الإمارات للسباحة، التي عقدت، أمس، في دبي بحضور وفد من الاتحاد، وممثلي أغلب أندية الدولة بالعديد من المكتسبات، حيث تمت مناقشة كل البنود المتعلقة بالنظام الأساسي، واستعراض كل التصورات الخاصة بالمستقبل، والآليات التي سيتم الاعتماد عليها في الانتخابات المقبلة.

وأكد جمعة البلوشي نائب رئيس الاتحاد أن المناقشات كانت إيجابية، واستعرضت المسميات والحقوق والواجبات للعضو العامل، الذي له حق الانتخاب، والعضو الساند الذي لا يزال لم يمر عليه الفترة القانونية المعتمدة للتحول إلى عضو عامل.

وأضاف: سيتم عقد جمعية عمومية غير عادية، يوم السبت المقبل، عن بعد لاعتماد الشكل النهائي للنظام الأساسي، بحضور كل أعضاء الجمعية العمومية من الأندية وعددهم 16 نادياً تحت مظلة الاتحاد، من بينهم 15 عضواً عاملاً له الحق في الانتخابات، وعضو واحد «ساند»، ومن الأمور المبشرة أن الأندية اطلعت بالتفصيل على بنود النظام الأساسي، وأصبحت على معرفة به.

وفي ما يخص عودة النشاط الرياضي والمسابقات الرسمية يقول نائب رئيس الاتحاد: تلقينا تعميماً من الهيئة العامة للرياضة أخيراً، وأبرز ما جاء فيه تعليق كل مسابقات المحلية السنية 11 سنة، وما دونها حتى إشعار آخر، وإخطار الهيئة العامة للرياضة بأي نشاط نقيمه قبل إطلاقة بفترة زمنية كافية لمراجعة الإجراءات الاحترازية، وسنتعامل بإيجابية مع هذه التعليمات، وستوضع في الاعتبار عند عقد مجلس إدارة الاتحاد، الذي سيناقش أجندة مسابقات الموسم المقبل.

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