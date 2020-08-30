«القوس والسهم» يعتمد خطة عودة النشاط

المصدر: دبي-البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم ملامح خطة عودة النشاط خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأندية الرياضية، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة بحضور الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد، وصلاح سرور الفلاسي نائب الرئيس، وحسن عبدالله المزروعي الأمين العام، وتم خلاله اعتماد طلبات الأندية للانتساب للاتحاد في الموسم الجديد، وبلغت 10 أندية، وهي: العين، النصر، مليحة، الفجيرة، المدام، الحمرية، دبا الحصن، الثقة للمعاقين، دبي لأصحاب الهمم، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

كما تم استعراض تقارير الدورات التدريبية التي تم تنظيمها مع مركز إعداد القادة، حيث شارك في دورة الحكام الجدد في القوس والسهم أكثر من 500 مشترك ودورة الإعداد الفني والموسم الرياضي التي شارك بها أكثر من 600 مشترك.

وقام حسن المزروعي رئيس لجنة الحكام باستعراض الخطة الخاصة باللجنة والهادفة إلى تكوين كوادر تحكيمية في الدولة وتنظيم عملية اختيار وتقييم وتطوير الحكام بشكل مستمر، كما تم استعراض اتفاقية الاتحاد مع مجموعة الفرسان، وبنود الاتفاقية التي من شأنها أن تسهم في زيادة أعداد الممارسين لهذه الرياضة، وتوفير موقع مميز ومثالي من أجل مواصلة خطوات الارتقاء وتطوير هذه الرياضة على المستوى المحلي. دبي - البيان الرياضي

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